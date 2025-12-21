12月7日のバレンシアマラソン（スペイン）で、大迫傑（リーニン）が自身3度目となる日本記録更新を果たした。そのニュースはすぐ日本に届けられ、スポーツファンを驚かせた。驚かせたと書いたのは、しばらく大迫の名前はニュースになる機会がなく、今年2月の東京マラソンを直前になって辞退してから、忘れられた存在になりかけていた。熱心なファンはともかく、一般的にはそのような印象だと思うからだ。【取材・文＝小林信也（