◇第77回朝日杯フューチュリティステークス（2025年12月21日阪神競馬場）切れ味自慢がずらりそろったG1「朝日杯フューチュリティS」が21日に阪神競馬場で行われ、単勝1番人気に推されたアドマイヤクワッズは3着に終わった。鞍上の坂井は「勝ち馬を見ながら道中の雰囲気は良かった。内から想像以上に出られてそこで脚を使ってしまった分、最後は伸びなかった。良馬場ならもっとやれたと思う」と冷静にレースを振り返った。