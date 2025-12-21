りんご病は、幼稚園や小学校低学年のお子さんがかかることが多いといわれる疾患です。りんご病は通称で、正式名称は伝染性紅斑といいます。 りんご病はウイルスによる感染症のため、人にうつる疾患です。りんごのように頬が赤くなることから「りんご病」と呼ばれています。 今回は、りんご病についてのお話です。りんご病の注意する点についても解説しているため、ぜひ参考にして下さい。 ※この記事はメディカルドックにて『「