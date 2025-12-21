糖尿病の種類ごとに適した運動方法は異なります。1型糖尿病患者には、有酸素運動やレジスタンス運動が適しており、血糖コントロールの補助的な役割を果たします。2型糖尿病患者には、有酸素運動や筋力トレーニングに加え、座位時間を減らす取り組みも有効です。一方、妊娠糖尿病患者には、中強度の有酸素運動が推奨されますが、産科的状況に応じて医師の指示を仰ぐことが重要です。この記事では、糖尿病の種類に応じた