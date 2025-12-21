介護施設への入居や介護サービスの利用を検討している方は、要介護認定調査という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。要介護認定調査は、介護保険を利用するために重要な手続きで、適切な対応が行えるかどうかによって、利用可能な介護サービスの範囲に差が生じる可能性もあります。この記事は、要介護認定とは何かという基礎知識から、認定調査の流れや受けるうえでのポイントなどについて解説します。