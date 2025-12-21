みんなの銀行は12月15日〜2026年4月30日の期間、新たに同行の口座を開設した人を対象にした「新生活を応援！特別金利キャンペーン」を開催している。●適用期間は口座開設日から4カ月間同キャンペーンでは、期間中にはじめてみんなの銀行で口座を開設すると、口座開設日から4カ月間にわたって貯蓄預金（SavingおよびBox）の残高100万円を上限に最大年1.50％（税引後1.195％）の、特別金利が適用される。みんなの銀行では、普