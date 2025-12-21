「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）2位GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）3位Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）4位Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）5位Pro-X V2 オレンジAKR-PRO-X/ORANGE/V2（AKRacing）6位Iskur V2 X Zenless Zone Zero EditionRZ38-05310