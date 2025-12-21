偉業を成し遂げた。今季の「日本クラブユースサッカー選手権（U-18）」「Jリーグユース選手権」を制している鹿島ユースは12月21日、U-18プレミアリーグ2025ファイナルで神戸U-18と対戦。１−１で迎えたPK戦を３−２で競り勝ち、10年ぶり３回目の優勝を果たした。育成年代史上初となる“三冠”を達成した鹿島ユース。鹿島アントラーズアカデミーの公式SNSでも伝えられると、以下のような声があがった。 「強い！おめでと