ジャパンＣはフランスのカランダガンが０５年アルカセット以来、２０年ぶりの外国馬Ｖを成し遂げた。思い出すのは１９年１２月のＪＲＡ関西定例会見だ。この年のジャパンＣは創設３９年目にして初の外国馬参戦なし。異例の事態に陥った。米ブリーダーズＣと香港国際競走に挟まれた日程、検疫の問題など考えられる原因はいくつかある。日本を代表する国際Ｇ１とは、とても言えない状況だった。それまでは質問に挙がっても、どこか