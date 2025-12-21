12月31日開催の『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）で行われるフェザー級タイトルマッチで対戦する、王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフと挑戦者の朝倉未来が21日、都内で調印式と公開練習を行った。シェイドゥラエフは昨年6月にRIZINに参戦すると、圧倒的な強さでKO勝利を量産し、今年5月の『RIZIN男祭り』でクレベル・コイケを1ラウンドで下してフェザー級のベルトを奪取。9月の『RIZ