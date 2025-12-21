宇宙ごみの発生を防ぐ装置「HORN」の開発現場（BULL提供）宇都宮市で宇宙関連事業を手がけるスタートアップ企業「BULL（ブル）」が、スペースデブリ（宇宙ごみ）の発生を防ぐ装置を開発した。宇宙航空研究開発機構（JAXA）のH3ロケット6号機に今後搭載し、実証実験を行う。会社設立からわずか3年。海外展開も見据えるなど、事業が“軌道”に乗りつつある。（共同通信＝相沢一朗）宇宙ごみは、人工衛星やロケットの残骸。地球周