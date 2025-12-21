大相撲の冬巡業は21日、埼玉県新座市で行われ、22日間の全日程を終了した。初場所（来年1月11日初日・両国国技館）で横綱初制覇を目指す豊昇龍は「あと一つ足りないものがある。それを探しながらやっていきたい」と闘志を燃やした。左膝に違和感があり、テーピングを施して朝稽古で体を動かした。20日に病院で検査を受けたそうで「筋肉が固まってちょっと引っ張っている感じ。けがではなく疲れだと言われて良かった。問題ない