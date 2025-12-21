養殖カキ大量死を受け、開かれた意見交換会＝21日午後、広島市中区広島県の一部海域での養殖カキ大量死を受け、県内の漁協などでつくる「広島かき生産対策協議会」は21日、岸田文雄元首相ら国会議員や水産庁、自治体との意見交換会を広島市で開いた。県漁連の米田輝隆会長は「広島カキの存続に向け、未曽有の被害から立ち直れるよう国、県、市を挙げて支援をお願いしたい」と訴えた。冒頭を除き非公開で開いた。水産庁の担当者