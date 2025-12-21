◇第77回朝日杯フューチュリティステークス（2025年12月21日阪神競馬場）切れ味自慢がずらりそろったG1「朝日杯フューチュリティS」が21日に阪神競馬場で行われ、単勝5番人気のダイヤモンドノットは快ペースで逃げるも最後の最後に優勝馬カヴァレリッツォに差し切られ惜しい2着だった。1番人気に推されたアドマイヤクワッズは3着。ルメールは「逃げて凄くいいリズムで直線に入った。最後は馬場と坂が堪えたかな。距離はギ