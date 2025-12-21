Image: antibydni (Shutterstock) 2024年1月20日の記事を編集して再掲載しています。見つかってうれしいけど、ちょっと複雑な気持ちですよね。いなくなった飼い猫が、なんと家からたった300メートルのところでずっと暮らしていたことが判明したニュース。一体どうやって発見されたのでしょうか？子猫のデューク、いじけて家出？イギリスのコービー在住のStephanie Barstowさんは2015年5月、生後6週の子猫デューク