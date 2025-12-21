21日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した落合博満氏が、ワールドベースボールクラシック（WBC）の開催時期について言及した。来年3月に６回目のWBCが開催されるが、いずれも開催時期は3月。落合氏は「やるとしたら3月しかないと思う。11月は選手の異動があるし、シーズンも終わって1ヶ月以上経っているので、調整するのは難しいと思うのでね。3月はオープン戦の時期でし