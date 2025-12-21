物価高が続く今、冬アウターの買い足しは身構えてしまいがち。でも【しまむら】なら、予算5,000円以内でも高見えするコートがあるんです。なかでも注目したいのが【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】。素材感が映えるロングコートや、さりげないデザインが可愛いキルトコートなど、40・50代の大人世代にちょうどいい落ち着きと今っぽさを兼ね備え