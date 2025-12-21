【モデルプレス＝2025/12/21】モデルの近藤千尋が12月21日、自身のInstagramを更新。子どものクリスマス会での写真を披露した。【写真】36歳3児の母モデル「幸せいっぱい」芸人夫＆娘とのクリスマスショット◆近藤千尋、クリスマス会ショット公開近藤は「スクールのクリスマス会」とつづり、「長女が1歳の時からだからもう8年目」だというクリスマス会の様子を投稿。サンタクロースと娘とのショットや、夫でお笑いコンビ・ジャング