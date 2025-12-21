2番人気のカヴァレリッツォが優勝中央競馬の2歳マイル王決定戦、G1朝日杯フューチュリティステークス（芝1600メートル）が21日、阪神競馬場で行われ、クリスチャン・デムーロ騎手騎乗の2番人気カヴァレリッツォ（吉岡）が優勝した。勝ちタイムは1分33秒2。鞍上の巧みな進路取りが光った。少し出負けしたカヴァレリッツォだったが、鞍上が中団まで押し上げ、最後の直線へ。1番人気のアドマイヤクワッズが外に進路を求める中、デ