東京はダウンを着るほどではない陽気の冬の日が続いています。真冬になりきっていない今の時期、心強い味方がウールのアウター。気負わず着られるカジュアルなデザインを人気ブランドで見つけてきました。 【RHC ロンハーマン】毛足の長さの異なる2種類のボアを組み合わせた、ミリタリー調ジャケット 「ウール ボア ジャケット」\58,300 保温性の高いウールを100％使用した贅沢な