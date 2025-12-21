全日本選手権最終日フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。ペアのフリーで長岡柚奈・森口澄士（木下アカデミー）組が142.39点をマークし、合計215.30点で優勝。三浦璃来・木原龍一（木下グループ）組は、三浦の左肩負傷で棄権した。“ゆなすみ”が好演技を披露し、日本一に輝いた。息の合ったジャンプ、スケーティングに加え、リ