第77回朝日杯フューチュリティステークスを制したカヴァレリッツォ（左）と2着のダイヤモンドノット＝阪神競馬場第77回朝日杯フューチュリティステークス（21日・阪神11R1600メートル芝14頭、G1）2番人気のカヴァレリッツォ（クリスチャン・デムーロ騎乗）が1分33秒2で優勝し、G1制覇で重賞初勝利を飾った。1着賞金は7千万円。このレースでデムーロ騎手、吉岡辰弥調教師ともに初勝利。カヴァレリッツォは中団でためた脚を残り2