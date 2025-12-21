高市首相は２１日、自身のＸ（旧ツイッター）で、近日中に東京・赤坂の衆院議員宿舎から首相公邸に引っ越すと表明した。年内に公邸に入居予定で、「年末年始も気を抜くことはできない。危機管理は国家経営の要諦だ」と強調した。宿舎は官邸から約４００メートル離れ、車で通う必要があるが、隣接する公邸からは徒歩で通えるようになる。