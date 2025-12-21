2024年9月にメジャーデビューした昭和歌謡＆ポップスグループ「SHOW-WA」が、2026年1月に新曲「東京ジャンクション」をリリースします。秋元康氏がプロデュースするこのグループは、3000人以上が参加したオーディションから選ばれた6人で構成。元Jリーガー、元テレビカメラマン＆音声、料理研究家など様々な経歴を持つ、平均年齢36.6歳のグループの素顔に迫りました。【写真を見る】【 SHOW-WA 】 「UFOも4回ぐらい見てます」不