マンチェスター・ユナイテッドに所属するウルグアイ代表MFマヌエル・ウガルテは近いうちに移籍を果たす可能性があるようだ。英『TEAMTALK』が報じている。ウガルテは2024年夏にパリ・サンジェルマンよりユナイテッドに加入し、昨シーズンは公式戦45試合で2ゴール6アシストを記録した。しかし、2年目となった今シーズンは苦戦の日々が続いている。ここまで公式戦11試合に出場しているが、プレイタイムは359分のみ。スタメンでの出場