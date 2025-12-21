元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド・チェンバレン（32）は1月にプレミアリーグに帰ってくる可能性があるようだ。英『Football Insider』が報じている。サウサンプトンでプロキャリアをスタートさせ、その後アーセナル、リヴァプールとビッグクラブを渡り歩いたチェンバレン。2023年夏にはトルコのベシクタシュへ移籍を果たすも、同クラブでは公式戦50試合で5ゴール1アシストに終わった。トルコでは怪我の影響もあり