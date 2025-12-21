プレミアリーグ第17節ウルブズ対ブレントフォードの一戦が行われ、0-2でアウェイチームの勝利となった。試合が動いたのは後半のこと。63分キーン・ルイス・ポッターの先制点で均衡を破ると、20分後の83分にポッターがこの日2点目を挙げて試合を決めた。敗れたウルブズは90分で枠内シュート1本のみ。またしてもウルブズは勝てなかった。17試合を終えて2分15敗、勝ち点2の最下位となっている。『Opta』の集計によると、イングランド