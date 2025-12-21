プレミアリーグ第7節マンチェスター・シティ対ウェストハムの一戦が行われ、3-0でホームチームが白星を挙げた。前半アーリング・ハーランド、タイアニ・ラインデルスがゴールを挙げてシティがリードを得ると、後半開始直後はウェストハムの時間となったが、ジャンルイジ・ドンナルンマをはじめとする守備陣で耐え抜きで、69分に再びノルウェー代表FWに得点が生まれ、ゲームセットとなった。ハーランドはこの日2得点、リーグ戦では1