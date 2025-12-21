チェルシーは来夏FWニコラス・ジャクソン（24）の買い手を探す予定だという。英『CAUGHTOFFSIDE』が報じている。今夏、チェルシーからバイエルンへレンタル移籍を果たしているジャクソン。今シーズンはここまで公式戦18試合に出場し5ゴール1アシストを記録しているが、バイエルンにはハリー・ケインという絶対的CFがいることもあり、プレイタイムは542分に留まっている。ジャクソンのレンタル移籍には買取オプションも付随している