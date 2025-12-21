ヤクルトから今オフにメジャー移籍を目指している村上(C)Getty Imagesデッドラインが迫っている。今オフにヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す村上宗隆の交渉期限だ。関心は以前から天井知らずで高まっていた。去る11月8日にポスティング申請をMLBに敢行、全30球団宛に通知された村上を巡っては、MLBの複数球団が獲得交渉を開始。その動静に関する娯楽は尽きず、米メディアでも、NPBキャリア8年で、通算26