◇ラグビーリーグワンディビジョン1第2節東芝ブレイブルーパス東京26ｰ22静岡ブルーレヴズ(21日、ヤマハスタジアム)ラグビーリーグワンの第2節が行われ、東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)が今季初勝利を挙げました。第1節では埼玉ワイルドナイツに0-46で敗戦。黒星スタートとなった昨季優勝のBL東京は第2節で昨季5位の静岡ブルーレヴズ（静岡）と対戦しました。BL東京は前半、SOリッチー・モウンガ選手がディフェンスライン