箱根駅伝優勝１３回の名門、早大は２１日、２６年度の入部予定者を発表した。この日、京都で行われた全国高校駅伝・男子第７６回のエース区間「花の１区」（１０キロ）で、昨年に千葉・八千代松陰の鈴木琉胤（るい、現早大１年）がマークした日本人最高記録（２８分４３秒）を大幅に更新する２８分２０秒で区間賞を獲得した福島・学法石川の増子陽太（３年）、同２位で従来の記録を超える２８分４０秒で走破した兵庫・西脇工の新