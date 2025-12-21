「サッカー・柏木陽介引退試合」（２１日、岐阜長良川競技場）元日本代表ＭＦ柏木陽介氏が試合後にセレモニーに登場。場内の大型ビジョンには、妻で元ＴＢＳでフリーアナウンサーの佐藤渚が緊急ニュースを読み上げる映像が映し出された。佐藤アナは「ここで緊急ニュースが入ってきました。今日行われた柏木陽介の引退試合でメッセージを伝えたい３人の方からコメントが届いています」と話し、最初にＪ２藤枝の監督に就任した