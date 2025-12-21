【映画「ルックバック」】 2026年 公開予定 2026年に公開を予定している映画「ルックバック」の特報映像が12月21日に公開された。 【映画『ルックバック』超特報【2026年公開】】 今回の映像はイベント「ジャンプフェスタ2026」の開催に合わせて公開された物となっており、本編映像が初めて解禁された。物語の中心となる2人が映るシーンも盛り込まれ、音楽家の坂東祐大氏が担当する楽