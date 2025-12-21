和歌山競輪Ｆ１「ＷＴＶテレビ和歌山杯」は２１日、２日目を迎えた。７Ｒガールズ予選２ではデビュー２年目の片岡美奈（２６＝栃木）が、キャリア初の予選１着を決めた。「ビックリしました！」開口一番、驚きの表情を見せたかと思えば、その後は笑顔が弾けた。「（大久保）花梨さんが前に入ってくれたので」と周回から思いがけず人気の大久保花梨の後ろという絶好位をゲット。大久保が打鐘４角から岡田優歩の仕掛けに合わせて