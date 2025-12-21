【モデルプレス＝2025/12/21】歌手のhitomiが12月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのステージ衣装を公開し、話題を集めている。【写真】49歳4児のママ歌手「強さと美しさに憧れる」美脚スラリのミニスカコーデ◆hitomi、華やかミニスカートコーデ披露hitomiは「今日はインナーイベントで歌わせていただきました 女性パワー凄かった〜」とコメントを添えて、ステージ衣装を投稿。黒のテーラードジャケットに、ゴールドが