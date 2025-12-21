大の阪神ファンとして知られる落語家・桂吉弥（54）が21日、甲子園球場の一塁側ブルペンで「桂吉弥落語会in阪神甲子園球場」を開催。208人の満席のファンを前に「ちりとてちん」「餅つき（尻餅）」を2席披露し、「このブルペンで落語ができるとは。楽しかった。やりやすかった。皆さん、喜んでくれたでしょう」と目を細めていた。昨年、甲子園歴史館の関係者と吉弥が「甲子園球場で落語ができないか」という雑談から浮上したプ