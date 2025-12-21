公邸を巡る近年の首相の対応高市早苗首相は21日、年内にも東京・赤坂の衆院議員宿舎から官邸横の公邸へ引っ越しする考えを示した。自身のX（旧ツイッター）に「危機管理は国家経営の要諦だ。近日中に住み慣れた宿舎を離れ、公邸に居を移したい」と投稿。「職住近接」で危機管理に万全を期す姿勢をアピールする。首相周辺によると、仕事納め後の27日以降に実施する見通し。早期に入居する考えだったが、就任直後から外交日程や