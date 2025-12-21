間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」最終回が２０日に放送された。衝撃のラストシーン。高木将（＝キング、間宮祥太朗）たちの小学校時代のいじめが一連の連続事件の動機であることが世間に伝わり、犯人側の思惑通り、キングは世間のバッシングを浴びることに。小学生の娘、高木花音（宮崎莉里沙）に対しても学校でノートに「イジメ反対」と落書きされるなど酷いいじめが始まり、父親が昔に行った