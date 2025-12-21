ソフトバンクの上茶谷大河投手（29）が21日、先発転向する来季を見据えた肉体改造に取り組んでいることを明かした。現役ドラフトでDeNAから移籍1年目の今季は、全て救援で8試合に登板して防御率6・92。「（先発は）動ける体にしないともたないので」と理由を説明した。脂質をとらないようにする食事制限に取り組み、体重を移籍当初から4キロ減の86キロまで絞った。体脂肪率も25％から15％まで下がり「体はいい状態。僕は偏食