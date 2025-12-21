前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属する名門セルティックは、新監督を招聘してから再び苦戦している。ブレンダン・ロジャーズ元監督の電撃辞任後、マーティン・オニール暫定監督の下で復調したかに思えたセルティック。だが、ウィルフリード・ナンシー新監督が就任してからは、公式戦で４連敗と大不振に陥った。地元紙『Daily Record』によると、元イングランド代表のアラン・シアラー氏は『Betf