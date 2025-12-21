男性９人組ミクスチャーユニット「ＳＵＰＥＲ★ＤＲＡＧＯＮ」が２１日、都内で、今月１８日に発売した写真集「ＳＵＰＥＲ★ＤＲＡＧＯＮ１０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＰＨＯＴＯＢＯＯＫ〜ＤＥＡＲＢＬＵＥ〜」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。結成１０周年を記念して、ＢＬＵＥ（ファンネーム）に募集したアンケートを基に内容を選定。「皆（ＢＬＵＥ）が見たい僕たちのいろんな顔が集まった１冊」（