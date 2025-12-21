漫画『ルックバック』の実写映画（2026年公開）は全編フィルム撮影で敢行したことが発表された。本日21日開催の『ジャンプフェスタ2026』では、本編映像が初解禁となる30秒の特報映像と、是枝裕和監督のコメント動画が公開された。【動画】原作の雰囲気を再現！『ルックバック』実写映画の本編映像映像は漫画を描く手元と音からスタート。音楽にのせ、藤野の背中、どてら姿の京本の背中、漫画を描く２人などが、移り変わる季節