歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（48）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。毎朝のルーティンについて語る場面があった。團十郎は「水を飲むときに言霊を使うんです。“ありがとうございます”とか“感謝しています”とか“今日も良い日でありますように”って」と明かす。また「決まったプロテインとビタミンがあるので、少し水を残しておいて飲み。その後は重曹を少しだけなめて、リンゴ酢を飲んで。大体のことが終