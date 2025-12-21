太平洋戦争中に旧陸軍が機密に開発を進め、ハンセン病患者などに臨床試験で投与された薬剤「虹波」が、百日ぜき患者にも投与されていたとみられることが21日、分かった。戦後に発行された慶応大医学部の医学誌に記録があった。専門家によると、百日ぜき患者への虹波投与を具体的に示す記録が明らかになったのは初めて。虹波は写真の感光剤を応用した薬剤。旧陸軍が戦時中、寒冷地での凍傷治療などを期待して研究を進めた。強制