タレントの黒柳徹子（92）が20日、自身のYouTubeチェンネルを更新。ハワイで元気いっぱい休暇を楽しむ様子を公開した。【動画】「超ハイテンション」ハワイでの休暇を満喫する92歳黒柳徹子動画は成田空港から始まり、しばらくの休みの間「ハワイに行きます」と報告した黒柳。約7時間のフライトを経て到着すると、空港からそのままレストランへ。アメリカらしいボリューム満点のパンケーキを前に「アメリカはすごいね」と驚きな