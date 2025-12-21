「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）２番人気のカヴァレリッツォが中団のポジションから、最後の直線で力強く伸びてＧ１初制覇を飾った。逃げた５番人気のダイヤモンドノットが粘り込もうとしたところを、グイグイと伸びてゴール前できっちりと差し切った。２着はダイヤモンドノット、１番人気のアドマイヤクワッズは外から懸命に追い込んだが３着だった。勝ち時計は１分３３秒２（重）。このレースを初めて制したＣ・デム