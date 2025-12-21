１２月２１日の中山メイン、ディセンバーＳ（３歳上オープン・リステッド、芝１８００メートル＝１６頭立て）は骨折で６か月半の休養明けだったドラゴンブースト（牡３歳、栗東・藤野健太厩舎、父スクリーンヒーロー）が、逃げ切りを決めた。勝ち時計は１分４７秒４（重）。キャリア初の逃げに出て前半１０００メートル６０秒４。直線では２着グランディアの追撃を首差で振り切った。丹内祐次騎手は「ゲートの駐立練習をしっか