レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２１日、都内で日本航空が開催して約６０人の小学生が参加した野球教室に参加した。来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場にも「準備はしています」と前向きな姿勢を示した吉田。来季はレッドソックス入団４年目を迎えるとあって「４年目になるので、納得いく数字を残していないので、もう一回信頼をつかむという意味でも１年間ケガなく戦って、チームとして