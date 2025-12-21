大相撲の冬巡業が２１日、埼玉・新座市民総合体育館で開催され、全日程を終えた。横綱豊昇龍（２６＝立浪）は朝稽古で左膝にテーピングを巻いて相撲は取らず、土俵下でストレッチをして調整した。冬巡業では、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が左肩鎖関節脱臼により全休。土俵入りを連日こなし、横綱としての責務を全うした豊昇龍は「まあ仕事だからね。稽古はできたし、（状態は）悪くはない。膝も（巡業中に）病院で見てもらっ